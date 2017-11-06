Вооруженное нападение на полицейских в Днепре: мэрия по поручению Филатова выделит пострадавшим 160 тысяч помощи

Мэр Днепра Борис Филатов распорядился выплатить 160 тыс. грн материальной помощи четырем полицейским, которые пострадали во время вооруженного нападения в Самарском районе города. Пострадавшие получат средства в ближайшее время. Об этом заявил заместитель мэра города Александр Санжара.

«Это очень серьезный случай. Он показывает, что мы находимся в прифронтовом городе. Есть незаконный оборот оружия, в том числе и взрывчатки. Сейчас мэр Днепра Борис Филатов находится с рабочим визитом в Японии. Однако он уже дал соответствующие распоряжения, чтобы как можно быстрее оформить материальную помощь пострадавшим. Мы уже получили заявления о предоставлении материальной помощи от четырех человек. В скором времени каждый из них получит помощь в размере 40 тыс. грн. Это – максимальный размер, который мы можем обеспечить единовременно на год», – отметил заместитель Бориса Филатова.

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Соответствующее распоряжение мэр подпишет уже через несколько дней – после возвращения из заграничной командировки.

Как известно, вооруженное нападение произошло в ночь с 4 на 5 ноября в Приднепровске (Самарский район). В доме по улице Немировича-Данченко неизвестные пытались ограбить одну из квартир в многоэтажке. Заметив это, соседи вызвали полицию и позвонили родственникам владельцев квартиры.

В момент, когда правоохранители открывали дверь квартиры, злоумышленники бросили в них гранаты. В результате вооруженного нападения четверо полицейских получили осколочные ранения. Одному из них пришлось ампутировать правую ногу. Также одному патрульному пуля попала в руку. В мэрии не исключают, что также предложат материальную компенсацию и ему.