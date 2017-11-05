"Полковник Корней": стали известны имена погибших в ДТП с маршруткой в Киеве

Погибшими в смертельном ДТП с маршруткой в Киеве оказались полковник и бывший помощник ректора Национальной академии Службы безопасности Украины (НАСБУ) Валерий Корниенко и его жена. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.

"Курсанты Академии ласково звали его "Корней" и старались не попадаться ему на глаза. Он руководил строевой частью и "чихвостил" подчиненных как сидоровых коз. Благодаря его пинкам все держалось", - рассказал Золотухин.

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"Один из самых ответственных и профессиональных украинских офицеров, которых я знал", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в субботу в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, возле метро "Героев Днепра" маршрутка насмерть сбила мужчину и женщину. Водителя маршрутки полиция задержала.