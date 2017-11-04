В Киеве маршрутка сбила насмерть двух человек возле остановки (фото)
12:41, 04 ноября 2017Происшествия
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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.
Происшествие произошло вул. Героев Днепра / фото Эспрессо
В Киеве произошла смертельная авария с участием маршрутки №464. Происшествие произошло на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта, сообщают Стражи.Эспрессо.
Эспрессо
Сообщается, что маршрутка заезжая к первому ряду, сбила двух людей, когда те выходили из троллейбуса, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров.
Эспрессо
Известно, что женщина скончалась на месте, а мужчину в тяжелом состоянии забрала «скорая», но затем стало известно, что он умер. Третьему пострадавшему оказали помощь на месте и отпустили. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.
Эспрессо
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