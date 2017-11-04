В Киеве маршрутка сбила насмерть двух человек возле остановки (фото)

12:41, 04 ноября 2017
Происшествия
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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

Происшествие произошло вул. Героев Днепра / фото Эспрессо

В Киеве произошла смертельная авария с участием маршрутки №464. Происшествие произошло на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта, сообщают Стражи.Эспрессо.

Еспресо

Сообщается, что маршрутка заезжая к первому ряду, сбила двух людей, когда те выходили из троллейбуса, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров.

Еспресо

Известно, что женщина скончалась на месте, а мужчину в тяжелом состоянии забрала «скорая», но затем стало известно, что он умер. Третьему пострадавшему оказали помощь на месте и отпустили. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

Еспресо

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