В Киеве Mercedes на скорости влетел в припаркованную фуру, водитель легковушки погиб

Сегодня в Киеве на улице Заболотного в результате столкновения автомобиля Mercedes с припаркованным большим грузовиком погиб 22-летний водитель легковушки, сообщает «112 Украина».

Отмечается, что водитель легкового авто (с иностранной регистрацией) ехал на большой скорости, не справился с управлением и влетел в стоявший на обочине грузовик. Тело водителя забрали, автомобиль эвакуировали. На месте работали правоохранители.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве произошла смертельная авария с участием маршрутки №464. Происшествие произошло на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта. Сообщается, что маршрутка заезжая в первый ряд, сбила двух людей, когда те выходили из троллейбуса, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров.

Известно, что женщина скончалась на месте, а мужчину в тяжелом состоянии забрала «скорая», но затем стало известно, что он умер. Третьему пострадавшему оказали помощь на месте и отпустили. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.