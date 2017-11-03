Завалено живыми цветами: в сети показали место кровавого ДТП в Харькове (фото)

Жители Харькова выстелили живыми цветами место кровавого ДТП, произошедшего 18 октября в центре города. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Валерия Ивашкина.

"Харьков. Тот самый перекресток, на котором Lexus Зайцевой врезался в стоявших на светофоре людей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!