"К "бандерам" во Львов": появились подробности языкового скандала с "российским" Харьковом в украинском супермаркете

В супермаркете сети АТБ в Харькове кассир не просто отказалась обслужить воина АТО на украинском языке и назвала Харьков российским, но и посоветовала покупателям поехать во Львов к "бандерам".

Об этом рассказал украинский военный Павел Помысов-Несмеянов, которому и нагрубила кассир, передает "Обозреватель".

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"Я спросил кассира на русском языке, почему она не общается на украинском с покупателями. Без каких-либо повышенных тонов. Просто из любопытства. Она мне ответила следующее: "Я русская и всю жизнь общаюсь со всеми на русском языке", - отметил воин АТО.

По его словам, женщина заявила, что для нее есть только один государственный язык - русский.

"А потом сказала: "И вообще скоро придет Россия, и никакого украинского языка тут не будет. А если хотите говорить на украинском, то вам нужно ехать к "бандерам" во Львов", - сообщил Помысов-Несмеянов.

Как сообщал УНИАН, в харьковском супермаркете кассир отказалась обслужить воина АТО на украинском языке, заявив, что "Харьков – это Россия".