Жуткое ДТП в Харькове: мать Зайцевой записала обращение (видео)

Мать Елены Зайцевой, главной подозреваемой в резонансном ДТП в Харькове с 6 погибшими, выступила с публичным заявлением по поводу трагедии. Ее видеообращение было показано в эфире шоу одного из украинских каналов.

"18 октября для семей пострадавших и погибших жизнь просто остановилась. Для нас это ужасная трагедия, скорбь и ужас", – сказала Татьяна Иванова.

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Она утверждает, что сразу же после аварии их семья пыталась оказать какую-то помощь пострадавшим, которые находились в больнице, но им этого сделать тогда не удалось.

"Вчера мы уже оказали помощь пострадавшему, который находится в областной больнице. Сегодня мы пытаемся оказать помощь людям, которые находятся в четвертой неотложке... Мы еще раз просим у семей погибших и потерпевших прощения в этой ужасной страшной аварии", - сказала мать Зайцевой.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!