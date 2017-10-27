В Донецкой области будут судить трех полицейских за получение взятки в 7200 долларов

В Донецкой области будут судить трех полицейских за получение неправомерной выгоды в размере 7200 долларов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, следователями завершено досудебное расследование уголовного производства по факту получения работниками полиции неправомерной выгоды.

Во время следствия установлено два факта вымогательства сотрудниками полиции взяток от граждан. «Заместитель начальника и старший оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против собственности и незаконных завладений транспортными средствами управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, вступив в сговор со старшим оперуполномоченным сектора разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков управления противодействия наркопреступности, требовали и получили от двух граждан неправомерную выгоду в сумме 4200 и 3000 долларов», - говорится в сообщении.

В первом случае взятка должна была «спасти» от уголовной ответственности за незаконное завладение автотранспортным средством, во втором - вернуть изъятый автомобиль, уточнили в прокуратуре.

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В ходе специальной операции, в ночь с 4 на 5 марта текущего года, правоохранители после получения части денег - 80 тыс. гривен - на блокпосту автодороги Мариуполь-Мелекино задержали двух сотрудников Управления уголовного розыска.

Через некоторое время следователи прокуратуры установили личность третьего сообщника и зафиксировали факт передачи второй взятки.

Обвинительные акты в отношении полицейских направлены в суд. Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.368 (вымогательство неправомерной выгоды) и ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.