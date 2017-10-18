Смертельное ДТП на Житомирщине: три женщины выпали из микроавтобуса, одна из них погибла (фото)

Сегодня на Житомирщине во время дорожной аварии три женщины выпали из микроавтобуса и упали в мелиоративный канал, одна из них погибла.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сегодня утром спасатели оказывали помощь пострадавшим в результате аварии.

18 октября в 05:50 утра в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи села Ивница Андрушевского района в результате столкновения автомобиля с отбойником произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили случайные очевидцы, которые проезжали мимо места происшествия.

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Уже на месте аварии выяснилось, что автомобиль VolkswagenT4 въехал водительской дверью в отбойник на мосту. В микроавтобусе находилось трое людей. От удара о препятствие их выбросило через лобовое стекло из салона и они упали в мелиоративный канал.

Спасатели осмотрели пострадавших и выяснили, что одна из женщин уже не подает признаков жизни. Спасатели вытащили их из ямы и передали медикам. Пострадавших госпитализировали в Андрушевскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются специалистами.