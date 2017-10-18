В Италии найдена повешенной молодая украинка
09:44, 18 октября 2017Происшествия
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Девушка исчезла еще пять дней назад. Ее тело помогли найти кинологи.
REUTERS
В Италии нашли повешенной 19-летнюю украинку. Пропавшая украинка Мария Искра была найдена мертвой после пяти дней поиска в Купрамонтане (Италия), сообщает Аnconatoday.it.
Читайте такжеВ Польше жестоко убили украинку - СМИ «Тело 19-летней девушки нашли на дереве, подвешенное на шарфе», - отмечается в сообщении.
Найти девушку помогли кинологи, она пропала 8 октября 2017 года.
По предварительной версии, главная причина смерти девушки - самоубийство.
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