Стычки под Радой: полицейский получил травму головы, его увезла "скорая" (фото)

Провокаторам удалось организовать нападение на правоохранителей у Верховной Рады. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко.

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"Один полицейский на перекрёстке ул. Грушевского и Садовой получил травмы головы и был госпитализирован", - говорится в его сообщении.

Геращенко заявил, что полиция и Нацгвардия продолжает обеспечивать безопасность для участников мирной акции, в все провокации будут решительно пресекаться.

"Сейчас в результате агрессивных действий провокаторов есть первый пострадавший правоохранитель, его забрала "скорая", - пишет, у свою очередь, на своей странице в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины на углу улицы Грушевского и Садовой происходят столкновения между митингующими и полицией. Они начались после блокирования полицией прохода через металлические рамки в сторону парламента.