В Киеве произошло тройное ДТП: авто сбило водителя, который пытался помочь пострадавшим

В Киеве на проспекте Бажана 15 октября около 23:00 произошло тройное ДТП - проезжавший мимо метро "Осокорки" водитель остановился помочь пострадавшим в аварии и в итоге сам попал в больницу, передает dtp.kiev.ua в Facebook.

Около станции метро "Осокорки" в направлении из центра не поделили дорогу фура и Mazda. Легковушку отбросило в отбойник и развернуло в противоположную сторону.

Читайте такжеВ Киеве пьяный водитель убил женщину на переходе

Возле места ДТП остановился автомобиль BMW. Водитель вышел помочь. Его сбил Жигули, который въехал в Mazda. Пострадавшего увезла скорая. По словам очевидца, у водителя BMW сломаны ноги, ребра и повреждена голова.

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с участием нетрезвого водителя.