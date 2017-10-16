В Киеве произошло тройное ДТП: авто сбило водителя, который пытался помочь пострадавшим

10:57, 16 октября 2017
Происшествия
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Возле станции метро "Осокорки" в направлении из центра не поделили дорогу фура и Mazda.

У водителя BMW сломаны ноги, ребра и повреждена голова / facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на проспекте Бажана 15 октября около 23:00 произошло тройное ДТП - проезжавший мимо метро "Осокорки" водитель остановился помочь пострадавшим в аварии и в итоге сам попал в больницу, передает dtp.kiev.ua в Facebook.

Около станции метро "Осокорки" в направлении из центра не поделили дорогу фура и Mazda. Легковушку отбросило в отбойник и развернуло в противоположную сторону.

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Возле места ДТП остановился автомобиль BMW. Водитель вышел помочь. Его сбил Жигули, который въехал в Mazda. Пострадавшего увезла скорая. По словам очевидца, у водителя BMW сломаны ноги, ребра и повреждена голова. 

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с участием нетрезвого водителя.

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Теги: #тройное ДТП в Киеве