В Киеве произошло масштабное ДТП с участием нетрезвого водителя

В воскресенье вечером, 15 октября, в Киеве на бульваре Перова в направлении метро Левобережная произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Столкнулись шесть транспортных средств: Audi, ГАЗЕЛЬ, Богдан – маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen", - сказано в сообщении.

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По предварительной информации, водитель Газель не справился с управлением и изначально врезался в микроавтобус Volkswagen.

Отмечается, что пострадали 4 человека, они госпитализированы с многочисленными травмами. Несколько автомобилей получили серьезные механические повреждения.

"Водителю автомобиля Газель оформляют административный протокол за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, статья 130 КУпАП", - говорится в сообщении.

На месте работали патрульная полиция, три кареты скорой помощи, следственно-оперативная группа.