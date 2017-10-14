Мужчина разгромил приемное отделение детской больницы во Львове и избил врачей

Во Львовской городской детской больнице 23-летний мужчина с криминальным прошлым в течение трех минут разбил приемное отделение и избил двух медиков. Травмированных медсестру и хирурга больницы госпитализировали, дебошира задержала полиция, сообщает ZAXID.NET.

По информации главного врача Дмитрия Квита, 13 октября этот мужчина вместе с женщиной пришел в приемное отделение детской больницы с ребенком, которая себя плохо чувствовала. У ребенка была рвота, ее осматривал врач. Впоследствии для дополнительного осмотра вызвали хирурга. И отец ребенка внезапно выскочил в коридор и начал крушить регистратуру приемного отделения. Разбитым стеклом травмировалась медсестра. На шум в коридор выбежал хирург, которого неадекватный мужчина избил.

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«В результате этого медсестра с сотрясением мозга и глубокой раной лба госпитализирована, также госпитализирован хирург, который вследствие ударов этого мужчины получил перелом затылочной кости и околоорбитальную гематому, и сотрясение мозга легкой степени», - рассказал главный врач городской детской клинической больницы Дмитрий Квит.

После этих действий женщина с ребенком убежали, а хулигана задержала полиция. Мужчина пояснил, что был на эмоциях. Как указано в сообщении Львовского горсовета, во время просмотра записи этого инцидента с видеокамер наблюдения «было заметно, что мужчину трясло». Патрульным, которые прибыли на вызов он объяснил, что просил неотложной помощи для своего ребенка, а ему сказали подождать.

Пресс-секретарь полиции Светлана Добровольская уточнила, что мужчину сразу доставили в Шевченковский отдел полиции, с ним проводят необходимые следственные действия. По ее словам, 23-летний львовянин был трезвым. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 УКУ («хулиганство»).

Мужчина уже имел криминальное прошлое. В 15 лет он был осужден за умышленное тяжкое телесное повреждение. За решеткой он провел пять лет.