ГПУ устанавливает причастность прокурора к "крышеванию" игорных заведений на Закарпатье

Руководитель Тячевской местной прокуратуры на Закарпатье проверяется на причастность к "крышевании" нелегального игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По словам руководителя ГПУ Юрия Луценко, который 10 октября находился на Закарпатье с рабочей поездкой, на территории Тячевского района выявлено восемь залов, в которых незаконно функционируют 90 игровых автоматов. Через это руководство ГПУ взялось за местного прокурора.

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"Если местный прокурор не видит нелегальной вырубки и игровых автоматов, значит он не работает... Если уголовных производств нет, то за что вы получаете заработную плату", - отметил Луценко, обращаясь к работникам прокуратуры.

Руководитель Тячевской прокуратуры был сопровожден до Ужгорода для проведения следственных действий. У него дома и в служебном кабинете были проведены обыски.

Также продолжаются допросы работников вышеуказанных игорных заведений на предмет установления причастности к их деятельности сотрудников правоохранительных органов.

ГПУ открыла уголовное производство 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) .

"В ходе досудебного расследования проверяется факт причастности руководителя Тячевской местной прокуратуры Закарпатской области на предмет злоупотребления своим служебным положением с целью личного обогащения, систематического получения неправомерной выгоды за покрывание незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса", - говорится в сообщении.