В Киеве разоблачили преступников, которые вымогали деньги под видом коллекторов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Киеве участников организованной группировки, которые угрозами требовали деньги у граждан, прикрываясь коллекторской структурой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что злоумышленники получали доступ к базам должников некоторых финансовых учреждений. Через фирму-прикрытие они за бесценок скупали кредитные обязательства физических лиц. В дальнейшем участники группировки начинали запугивать должников, звоня им, родственникам, коллегам по работе, с требованием вернуть деньги с процентами. Они угрожали физической расправой, похищением близких и заставляли граждан переводить средства на банковский счет», - говорится в сообщении.

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Оперативники установили, что с начала года «коллекторы» получили более 7 млн грн. Сотрудники СБУ разоблачили 11 участников группировки в офисе после перечисления денег от очередного должника.

В настоящее время в рамках уголовного производства, открытого по ст.189 Уголовного кодекса Украины, проходят обыски по месту жительства участников группировки.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в вымогательстве денег у граждан.

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