В Днепропетровской области поймали банду с наркотиками на 2,7 миллиона

В Кривом Роге 5 сентября сотрудники криминальной полиции задержали трех членов организованной преступной группы, у которых обнаружены наркотики на 2,7 млн грн по ценам «черного рынка».

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национально полиции в Днепропетровской области, злоумышленники сбывали наркотические средства на территории Кривого Рога длительное время.

«В ходе трех обысков было изъято 1600 мл опия, 2 кг концентрата маковой соломки, так называемого «маляса», расфасованного в одноразовые пластиковые контейнеры. Также изъята ручная граната РГД-5», - говорится в сообщении.

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В действиях задержанных усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Все трое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.