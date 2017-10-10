На Львовщине литовец пытался вывезти за границу разведывательное устройство

Во Львовской области на украинско-польской границе у гражданина Литвы обнаружили разведывательное устройство военного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что вчера, 9 октября, в пункт пропуска «Угринов», на выезд из Украины прибыл легковой автомобиль Range Rover под управлением гражданина Литвы. Иномарка литовской регистрации следовала по полосе движения «зеленый коридор».

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Во время проверки транспортного средства правоохранители заметили обеспокоенность водителя и инициировали проведение мер контроля второй линии относительно данной машины. Во время углубленного досмотра иномарки, пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили в багажном отделении комплектующую часть мобильного автоматического КВ радиопеленгатора Р-355 «Черемуха-1" 1968 года выпуска.

Сейчас устройство в установленном порядке передано сотрудникам фискальной службы. Продолжаются следственные действия.