На границе с Беларусью житомирские пограничники обнаружили контрабандное авто литовской регистрации (фото)

Вчера на границе с Беларусью житомирские пограничники обнаружили автомобиль литовской регистрации с несоответствующим номером кузова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского пограничного отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается в сообщении, вчера в международном пункте пропуска «Выступовичи» во время оформления автомобиля Renault Laguna литовской регистрации пограничники отдела «Овруч» Житомирского отряда обнаружили несоответствие номера кузова легковушки с номером в регистрационном документе на транспортное средство. Управлял автомобилем, который двигался на выезд из Украины, 29-летний житель Украины.

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«Сейчас гражданин Украины привлечен к ответственности за нарушение ст. 121-1 КУоАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не отвечают записям в регистрационных документах»), - рассказывают пограничники.

Машину изъяли представители Национальной полиции в Житомирской области.