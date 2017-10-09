Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись пять автомобилей (фото)

На проспекте Победы в Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Авария произошла недалеко от Шулявского моста в направлении центра. Столкнулись легковушки Audi, Daewoo, Volkswagen, Mercedes и Mazda, передает "Еспресо".

Изначально в Mazda влетел Mercedes. Водители других автомобилей начали тормозить, но Volkswagen не успел остановиться и врезался в Mercedes, после чего водитель Daewoo "догнал" Volkswagen, а Audi ударил Daewoo.

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В результате аварии была госпитализирована пассажирка Daewoo с незначительными травмами. На место прибыли два патруля полиции, поскольку произошло две аварии.