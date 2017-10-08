Вблизи Анталии перевернулся автобус с туристами, 3 погибших (фото)

Вблизи турецкого города Анталия перевернулся микроавтобус с иностранными туристами, в результате чего погибли трое граждан Германии. Об этом сообщает Hurriyet.

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Согласно сообщению, еще десять пассажиров получили травмы, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок.

Лишь одна из пассажиров - немецкая туристка - пережила аварию без существенных травм.

По информации правоохранителей, микроавтобус врезался в дерево и перевернулся. Водитель задержан. В полиции отметили, что автобус находился в хорошем техническом состоянии.