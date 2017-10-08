Вблизи Анталии перевернулся автобус с туристами, 3 погибших (фото)
14:06, 08 октября 2017Мир
6 0
Лишь одна из пассажиров - немецкая туристка - пережила аварию без существенных травм.
Иллюстрация REUTERS
Вблизи турецкого города Анталия перевернулся микроавтобус с иностранными туристами, в результате чего погибли трое граждан Германии. Об этом сообщает Hurriyet.
Читайте такжеВ турецкой Анталье со скалы сорвался автобус с туристами, есть погибшие (фото)
Согласно сообщению, еще десять пассажиров получили травмы, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок.
Лишь одна из пассажиров - немецкая туристка - пережила аварию без существенных травм.
Иллюстрация REUTERS
По информации правоохранителей, микроавтобус врезался в дерево и перевернулся. Водитель задержан. В полиции отметили, что автобус находился в хорошем техническом состоянии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter