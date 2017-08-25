На Закарпатье во время движения загорелся пригородный поезд

В Хустском районе Закарпатской области во время движения произошло возгорание в пригородном поезде Королево -Тересва.

Как сообщили в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, в 17:47 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в пригородном поезде.

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В ведомстве отметили, что возгорание, возникшее во время движения в моторном отсеке, заметил машинист. Он остановил поезд и, отцепив вагон-кабину машиниста, вместе с другими работниками организовал эвакуацию пассажиров.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений железнодорожники организовали тушение пожара с помощью огнетушителей.

Спасатели, прибывшие по вызову, локализовали пожар в 18:20, в 19:32 - полностью ликвидировали его. В результате происшествия травмированных и погибших не было. На месте работали 11 бойцов ГСЧС и три спецавтомобиля. Движение по железной дороге полностью восстановлено.

Напомним, 6 июля на железнодорожном переезде в районе села Бороняво Хустского района возник пожар в пригородном поезде Тересва-Королево.