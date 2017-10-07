В Киеве женщина попала под поезд
14:52, 07 октября 2017Происшествия
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Сейчас на месте событий работают эксперты следственно-оперативной группы, чтобы установить все обстоятельства инцидента.
Женщину в тяжелом состоянии забрала карета скорой помощи / Эспрессо
В столице на станции пригородных электропоездов "Выдубичи" под поезд попала женщина. Об этом сообщает "Эспрессо".
Отмечается, что женщину в тяжелом состоянии забрала карета скорой помощи.
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Сейчас на месте событий работают эксперты следственно-оперативной группы, чтобы установить все обстоятельства инцидента.
Как сообщал УНИАН, ранее под Харьковом поезд сбил мужчину. В результате ЧП движение поездов остановили на 36 минут.
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