В Киеве женщина попала под поезд

В столице на станции пригородных электропоездов "Выдубичи" под поезд попала женщина. Об этом сообщает "Эспрессо".

Отмечается, что женщину в тяжелом состоянии забрала карета скорой помощи.

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Сейчас на месте событий работают эксперты следственно-оперативной группы, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНИАН, ранее под Харьковом поезд сбил мужчину. В результате ЧП движение поездов остановили на 36 минут.