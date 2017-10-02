Под Харьковом поезд сбил мужчину

Днем 1 октября в Харьковской области грузовой поезд, двигавший из Красного Лимана в Купянск-Узловой, сбил 35-летнего мужчину.

По официальным данным, житель села Кругляковка переходил железнодорожную колею в неположенном месте, передает Newsroom со ссылкой на данные Харьковской ОГА.

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Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Купянскую городскую больницу №2, где он, не приходя в сознание, умер. По данному факту полиция сейчас проводит проверку.

В результате чрезвычайного происшествия движение поездов в районе железнодорожного пикета №5 останавливали на 36 минут.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харьковской области в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика пострадали два человека.