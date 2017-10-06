В центре Киева гнилое дерево упало на машину
13:44, 06 октября 2017Происшествия
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Пострадавший полицию и коммунальщиков вызвал еще 2 часа назад, но на место происшествия до сих пор никто не приехал.
Водитель, который в это время находился за рулем, не пострадал / скрин видео
В центре Киева утром гнилое дерево упало на проезжую часть, повредив легковой автомобиль. Произошло это на столичной Татарке около 9 часов утра, сообщает ТСН.ua.
К счастью, водитель, который в это время находился за рулем, не пострадал. Но автомобиль получил значительные повреждения, особенно задняя часть. В результате аварии на улице Нижнеюрковской образовалась огромная пробка. Из-за высокой бровки машины не могут разъехаться и миновать завалье из ветвей.
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Пострадавший полицию и коммунальщиков вызвал еще 2 часа назад, но на место происшествия до сих пор никто не приехал.
В центре Киева гнилое дерево упало на машину
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