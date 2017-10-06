В Кировоградской области в колонии №14 умер 37-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании трёхлетнего ребенка. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, подозреваемый внезапно умер вчера, 5 октября.

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«В настоящее время пpoвoдится пpоверка. Мы ожидаем pезультaты експеpтизы, oни стaнут известны после вскрытия телa умершего. По этому фaкту в ЕPДP зapеестpoвaно уголовное пpoизводство по статье 115 УК (убийствo)», - отметила пресс-секретарь пpoкуpaтуpы.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября в городе Новомиргород Кировоградской области на территории домохозяйства мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку. Ребенок госпитализирован.

5 октября суд взял под стражу подозреваемого в изнасиловании ребенка.