На вокзале в Ровно нашли готовую к подрыву бомбу (фото)

На автовокзале в Ровно утром, 6 октября, был обнаружен пакет с миной. Об этом сообщает сообщество "Твоє Рівне" на странице в Facebook.

"Пакет с миной стоял возле одной из платформ. Это была боевая мина 82 калибра. Саперы оперативно обезвредили устройство", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве голого мужчину в мусорном баке приняли за бомбу (видео)

Также отмечается, что правоохранители планируют с помощью камер видеонаблюдения вычислить человека, который оставил опасный сверток в многолюдном месте.

Позднее руководитель пресс-группы УСБУ в Ривненской области Инна Илючок объяснила, что это была не попытка теракта. На вокзале проходили учения спецслужб, пишет InfoResist.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве эвакуировали посетителей "Житнего Рынка" из-за сообщения о минировании.