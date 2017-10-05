В смертельной аварии с участием автобуса Нацгвардии под Киевом виноват водитель маршрутки (видео)

Виновником трагического ДТП, произошедшего сегодня, 5 октября, недалеко от Киева, стал водитель автобуса. Об этом заявил заместитель руководителя Вышгородского отделения Нацполиции Александр Винник, передает ТСН.

По его словам, колонна автобусов с нацгвардейцами выезжала на трассу со второстепенной дороги. Автомобилем службы безопасности дорожного движения НГУ с включенными проблесковыми маячками было перекрыто движение по трассе. Два автобуса успели проехать, тогда как в бок третьего въехала маршрутка. Всего в колонне двигалось десять автобусов.

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По словам Винника, во время движения колонны по дороге, все водители должны быть максимально внимательны и пропустить ее. Почему водитель маршрутки не отреагировал на ситуацию, пока не ясно.

Водителя автобуса госпитализировали с переломом ноги. ТСН стало известно, что он вообще не должен был быть за рулем: маршрутный лист уже полтора месяца недействителен.

Как сообщал УНИАН, в ДТП с автобусом Нацгвардии погиб военный, 8 человек пострадали.