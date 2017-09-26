Массовое отравление рыбой в Львове: продавщице объявили подозрение

Во Львове прокуратура объявила подозрение львовянке, которая приготовила и продавала рыбу на рынке, после употребления которой в городе массово отравились люди. Об этом говорится на сайте Львовской прокуратуры.

«Установлено, что женщина, достоверно зная, что нарушены правила и нормы могут привести к тяжелым последствиям, все же розмораживала скумбрию и, с помощью специального оборудования, в помещении собственного гаража осуществляла горячее копчение рыбы. Изготовленный с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил товар без документов о качестве, продавщица сбывала на львовском рынке», - говорится в сообщении прокуратуры.

Во время следственных действий, товар изъят, а образцы направлены на экспертизу для проведения лабораторных исследований. Досудебное расследование продолжается.

Продавщице грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН ранее, во Львове копченой скумбрией, которую приобрели на Привокзальном рынке, отравились 54 человека, в больницах находятся 48 человек.

Причина вспышки кишечной инфекции пока не установлена, но медики предполагают, что это сальмонеллез.