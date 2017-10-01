На Харьковщине в результате ДТП два человека погибли, еще трое госпитализированы

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще трое госпитализированы в медицинское учреждение. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, инцидент произошел вчера, 30 сентября, около 7:40 на автодороге между городом Змиев и селом Водяное.

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По сведениям полиции, 68-летний водитель автомобиля "Дэу Ланос" начал выполнять маневр поворота налево на грунтовую дорогу с включенным указателем поворота. В этот момент автомобиль "Шкода" под управлением 48-летнего водителя, который двигался в попутном направлении позади, начал обгон "Део Ланос", что привело к столкновению транспортных средств. В дальнейшем "Шкода" врезалась в дерево и загорелась.

В результате ДТП водитель "Шкоды" и его 17-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте. Еще трех пассажиров иномарки доставили в Змиевскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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