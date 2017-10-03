В Киеве возле Министерства транспорта вспыхнул пожар (фоторепортаж, видео)
10:31, 03 октября 2017Происшествия
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Сообщают, что автомобильное движение возле места событий перекрыто.
В Киеве между зданием Министерства траспорта и больницей «Охматдет» произошел пожар. Об этом сообщает ТСН.uа, ссылаясь на слова очевидца.
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К месту событий приехали две пожарные машины и скорая помощь.
По словам свидетеля, движение по улице Чорновола на проспект Победы перекрыто, а на месте находится очень много людей.
Как сообщает dtp.kiev.ua, на улице Черновола загорелся потолок на 2 этаже жилого дома, выгорела квартира и балкон. Предварительно, без пострадавших.
Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Киеве на улице Владимирской вспыхнул крупный пожар в здании Института пищевых технологий.
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