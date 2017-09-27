В Киеве произошел масштабный пожар в Институте пищевых технологий, эвакуируют сотрудников (видео)

В Киеве вечером на улице Владимирской вспыхнул крупный пожар в здании института пищевых технологий.

По словам очевидцев, пожарные прибыли на место очень быстро. Пожар вспыхнул на уровне 7-го этажа, на верхних этажах в окнах видны люди, передает "Сегодня".

В столичной ГСЧС подтвердили, что в центре – масштабный пожар рядом со зданием Киевского Национального университета им. Шевченко. "На место выехали пожарные расчеты. Пока нет информации о масштабах пожара и о пострадавших. Пожарные приступили к тушению огня и эвакуации сотрудников учреждения", – сообщила нам спикер столичной ГСЧС Светлана Водолага.

Напомним, ранее в Белой Церкви загорелся склад предприятия "Биофарма" - одного из десяти крупнейших производителей лекарственных препаратов Украины. Загорелось в помещении, где хранили упаковку и ампулы для препаратов. Никто не пострадал, рабочих эвакуировали. Убытки предприятия еще не подсчитаны. Во время пожара местных жителей просили закрывать окна.