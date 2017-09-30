В США три человека погибли в результате ДТП с участием медведя

06:14, 30 сентября 2017
Мир
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Еще четыре человека были госпитализированы. Полиция выясняет подробности произошедшего.

фото УНИАН

В США три человека погибли после столкновения их автомобиля с медведем, сообщает NBC News.

Инцидент произошел на трассе в штате Колорадо.

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В результате столкновения погибли 63-летний мужчина и двое детей. Еще четыре человека были госпитализированы.

Полиция выясняет подробности произошедшего.

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Теги: #медведь Колорадо ДТП