В Запорожье милиция разоблачила мошенников, которые заработали около 5 миллионов гривень на "уникальной" системе похудения

В Запорожье полицейские разоблачили мошенников, которые обманули около 250 украинцев и заработали около 5 млн грн на "уникальной" системе похудения. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что запорожские правоохранители пресекли деятельность преступной группы в составе четырех человек, все они - жители Запорожья возрастом 29-30 лет.

Для размещения объявлений мошенники использовали созданный по их заказу веб-сайт.

"Международные центры инновационных технологий якобы размещались в Киеве и Одессе, и там предоставлялись услуги по коррекции фигуры", - отмечается в сообщении.

В то же время их "офис" располагался в арендованном подвальном помещении, отметили в полиции.

"Оперативники установили, что мошенники представлялись врачами с большим опытом работы. Злоумышленники навязывали клиентам мнение о приобретении персонального устройства для эффективного похудения. К тому же его стоимость была завышена в несколько десятков раз", - говорится в сообщении.

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Злоумышленники предлагали своим клиентам фиктивные системы и оборудование для похудения, которые не соответствовали заявленным техническим требованиям.

На "уникальной" модели похудения злоумышленники успели заработать значительные суммы денег. Так, в одном из случаев потерпевший перевел на счет злоумышленников более 600 тыс. грн.

"В целом сумма доходов преступной группы составляет около 5 миллионов гривень, а жертвами их действий стали около 250 граждан, которые имеют проблемы с избыточным весом", - говорится в сообщении.

В дальнейшем потерпевших, которые уже имели дело с мошенниками, заставляли в течение длительного времени перечислять на свои банковские счета значительные суммы денег.

"Эти средства требовались другими участниками преступной группы. Они под видом работников государственных контролирующих органов требовали от клиентов деньги за "решение проблем", которые возникли у пострадавших из-за использования ими приобретенного оборудования", - сообщили в полиции.

Членам преступной группы сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Судом решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.