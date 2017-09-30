Во Львовской области грибник обнаружил арсенал артснарядов времен войны

Во Львовской области мужчина во время сбора грибов обнаружил арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции во Львовской области, в которое 29 сентября поступило сообщение об опасной находке, в лесу вблизи села Волсвин Сокальского района 38-летний мужчина обнаружил 13 артиллерийских снарядов калибра 75 мм времен войны.

На месте находки выставлена охрана, боеприпасы изымаются и уничтожаются.