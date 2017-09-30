На станции киевского метро у пассажира нашли боеприпасы и наркотики

На столичной станции метрополитена "Демеевская" полицейские изъяли у мужчины боеприпасы и наркотики: взрывпакет, дымовую шашку, сигнальные ракеты и наркотики.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.

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"На станции метро "Демеевская" правоохранители задержали 22-летнего уроженца Сумщины, у которого во время личного осмотра обнаружили и изъяли опасные предметы: две световые ракеты, одну сигнальную ракету, взрывпакет и дымовую шашку", - отметили в полиции.

Кроме того, следственно-оперативная группа изъяла из его сумки сверток с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на амфетамин, и веществом зеленого цвета, похожим на коноплю.

Отмечается, что происхождение боеприпасов владелец объяснить отказался, а наркотики хранил для собственного употребления без цели сбыта.

Изъятые предметы направили на экспертизу. Правоохранители устанавливают их происхождения и назначение.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.