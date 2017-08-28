В Одесской области задержали иностранца с наркотиками и оружием

В Белгород-Днестровский Одесской области правоохранители задержали иностранца, у которого изъяли оружие и наркотики.

Читайте такжеЗадержанный в Одессе криминальный авторитет "Гуга" планировал провести сходку - полицияКак сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в конце прошлой недели в порядке ст. 208 УПК Украины полицейские задержали гражданина другого государства, который хранил наркотические вещества с целью сбыта.

Во время проведения санкционированного обыска по месту проживания 46-летнего иностранца, возле дома в земле был обнаружен тайник с коробкой, в которой было 300 г амфетамина.

«Также обнаружена мужская барсетка с электронными мини-весами, полиэтиленовыми прозрачными пакетиками, шприцами объемом 2 и 2,5 мл, две ложечки, стеклянная колба и прочие приспособления. Кроме того, в доме изъят пистолет и 30 патронов различных калибров, мобильные телефоны», - сообщили в главке.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Задержанный пояснил правоохранителям, что наркотическое вещество он изготавливал не только для собственного употребления, но и с целью сбыта.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта").

Белгород-Днестровским горрайсудом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.