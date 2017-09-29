Убитому в Черкассах депутату открыто угрожал его предшественник - мэр

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что убитому депутату Черкасского городского совета Михаилу Бинусову, которого недавно назначили исполняющим обязанности начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета, открыто угрожал его предшественник. Об этом мэр сказал журналистам, сообщает ТСН.

"Ему (Бинусову - УНИАН) открыто угрожали. Руководитель департамента (жилищно-коммунального хозяйства), который сейчас на больничном, открыто угрожал. Убить госслужащего такого уровня, убить руководителя областной организации политической силы" УКРОП ", убить депутата Черкасского горсовета - это просто наглое убийство ", - отметил мэр.

В Черкассах в связи с убийством Бинусова объявили день траура.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах найден убитым депутат городского совета Бинусов. Неизвестные расстреляли депутата из автоматического оружия. На территории области введен в действие план "Сирена". На розыск злоумышленников направлены весь личный состав уголовной полиции области.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса "умышленное убийство".

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Факт убийства Бинусова подтвердили в партии "УКРОП", он возглавлял областное отделение политической силы. "В результате нападения депутат погиб на месте. По предварительной информации, преступники произвели более 20 выстрелов из автомата Калашникова", - говорится в сообщении партии.

Черкасский городской совет созывает сегодня внеочередное пленарное заседание второй сессии в связи с убийством депутата.

22 сентября Бинусов был назначен и.о. начальника департамента ЖКХ Черкасского горсовета.

Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что Бинусов был расстрелян после выступления на местном телеканале, где "разоблачал коррупционные схемы". "Известно, что он был расстрелян подло после прямого эфира на телеканале "Рось", где он разоблачал коррупционные схемы, которые через Департамент ЖКХ осуществляла известная в городе преступная группировка", - сказал Бондаренко.

Он также подчеркнул, что накануне Бинусов "предотвратил платежи, которые осуществлялись на фирмы, подконтрольные этой известной преступной группировке в городе, и после этого произошло такое событие".