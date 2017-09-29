В Мариуполе спасатель забил бездомного молотком

В Мариуполе к 7,5 годам тюрьмы приговорен работник областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который во время ссоры нанес мужчине многочисленные удары молотком, от которых потерпевший скончался на месте. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, трагическое событие произошло 8 мая текущего года в Центральном районе Мариуполя.

«В подъезде одного из многоэтажных домов 42-летний фельдшер одного из отделений пожарно-спасательной части 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанес многочисленные удары молотком по голове и телу потерпевшему, от которых последний скончался на месте», - говорится в сообщении.

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Как установили следователи, погибшим оказался 49-летний мужчина, не имевший постоянного места жительства.

Обвиняемый полностью признал свою вину в умышленном убийстве и раскаялся. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Днепре задержали женщину, которая в театре ударила молотком бойца АТО.