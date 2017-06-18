В Днепре задержали женщину, которая в театре ударила молотком бойца АТО

В Днепре правоохранители задержали женщину, которая в оперном театре ударила молотком бойца АТО. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на городской отдел полиции.

В отношении женщины открытое уголовное производство по части 1 статьи 125 (умышленное причинение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемую доставили в Днепровский отдел полиции, с ней начинают следственные действия.

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Отмечается, что ранее женщина находилась в розыске.

Инцидент с избиением участника АТО произошел в октябре 2016 года в театре оперы и балета. Во время антракта одна из зрительниц набросилась с молотком на бойца, который пришел в театр в военной форме. В полиции сообщили, что в сумочке у женщины обнаружили кухонный нож.

Участник АТО получил травму головы, рану зашивали в больнице.