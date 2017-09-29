В Одесской области семья 14 лет удерживала в трудовом рабстве трех человек

В Балтском районе Одесской области полицейские на текущей неделе разоблачили семью, которая удерживала в трудовом рабстве троих человек на протяжении 14 лет. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, к правоохранителям Балтского отдела полиции обратился с заявлением местный житель.

Мужчина сообщил, что, начиная с 2003 года, семья представителей одного из национальных меньшинств, проживающих в области, применяя насилие, заставляла его, его сестру и 64-летнюю мать работать в своем домохозяйстве.

«Так называемые хозяева «воспитывали» в семье заявителя трудолюбие посредством многочисленных избиений и заставляли «гнуть спину» ради собственного благополучия. Чтобы сделать «рабов» более послушными, у них изъяли гражданские паспорта и банковской карты, на которую мать - единственная кормилица в семье - получала пенсию по возрасту», - рассказали в главке.

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Регулярно получая побои, запуганные родственники в течение 14 лет лишь дважды обратились за медицинской помощью, однако ни разу - в правоохранительные органы.

В ходе расследования установлено, что недавно пожилая женщина именно во время принудительных работ упала от случившегося инсульта. Ее привезли домой и, чтобы не было простоя в работе, так называемые «хозяева» силой забрали ее дочь. Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъяты вещественные доказательства незаконного лишения свободы людей.

«В ближайшее время правонарушителям будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Следствие продолжается», - подчеркнули в отделе.

В настоящее время начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что украинец провел 17 лет в рабстве на животноводческой ферме в Азербайджане.