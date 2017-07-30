Украинец провел 17 лет в рабстве на животноводческой ферме в Азербайджане

Украинец, отправившись на заработки в Азербайджан, попал в рабство на 17 лет. При его освобождении полицией мужчина не мог разговаривать и был не в состоянии адекватно воспринимать действительность. Об этом заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

"В апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации в Азербайджане был выявлен факт незаконного лишения свободы гражданина Украины, 1952 года рождения, жителя Днепропетровщины. Начиная с 1991 года он регулярно приезжал в эту страну для сезонного трудоустройства. Ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который, используя физическое насилие, заставил его к рабскому труду. 17 лет мужчина провел в рабстве. За это время этого беднягу неоднократно "перепродавали" для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве", - написал Аброськин.

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Мужчину, которого держали на животноводческой ферме, освободили в апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации. Он был в тяжелом состоянии. После прохождения курса реабилитации человек чувствует себя удовлетворительно.

После 13 лет отсутствия в Украине, решением суда в 2012 году он был признан как безвести пропавший и снят с учета по месту регистрации. Найти родных пострадавшего не удалось.

"В марте 2017 года паспорт гражданина нашей страны для этого человека был восстановлен и сейчас совместно с Посольством Украины в Азербайджане занимаемся его возвращением на Родину. В это же время продолжается рассмотрение дела, где он является пострадавшим лицом, в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Государственный обвинитель выступил с требованием наказать преступников путем лишения свободы на сроки от 9 до 10 лет", - рассказал Аброськин.

Замглавы Нацполиции также отметил, что по официальным данным Министерства социальной политики, только за последние пять лет от торговли людьми пострадали 398 граждан, из которых - 161 женщина, 197 - мужчин и 40 детей.

Как сообщал УНИАН, правоохранители предотвратили отправку шести украинок в Израиль в сексуальное рабство. Преступники уже три года занимались вербовкой жительниц Днепропетровской и Запорожской областей в сексуальное рабство.