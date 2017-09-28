На Харьковщине обезьяны напали на сотрудника зоопарка: оторвали ему ухо и несколько пальцев рук

В Харьковской области в результате нападения обезьян работник зоопарка получил травматическую ампутацию ушной раковины и нескольких пальцев на руках.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, инцидент произошел сегодня, 28 сентября, около 11:30 в одном из зоопарков в Дергачевском районе вблизи Харькова.

По сведениям полиции, сотрудники следственно-оперативной группы Дергачевского отдела полиции, прибывшие на место происшествия по вызову коллег пострадавшего, установили, что работник получил телесные повреждения при исполнении своих профессиональных обязанностей.

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По словам свидетелей, мужчина зашел в клетку с обезьянами, чтобы покормить их. Неожиданно животные набросились на него. В результате нападения у пострадавшего травматически были ампутированы правая ушная раковина и несколько пальцев на руках. 51-летнего мужчину доставили в отделение политравмы больницы скорой неотложной помощи города Харькова. В настоящее время состояние его здоровья стабильное.

Сейчас решается вопрос о внесении происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. По факту проводится проверка.