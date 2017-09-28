В Запорожской области во время военных учений погиб гражданский

Во время военных учений в Запорожской области в результате неосторожного обращения с оружием погибло гражданское лицо. Об этом пресс-служба оперативного командования «Восток» сообщает в Facebook.

«В Запорожской области во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования «Восток» в результате неосторожного обращения с оружием было смертельно ранено гражданское лицо», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по данному факту военной прокуратурой открыто уголовное производство, начато служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге военные случайно ранили журналиста во время учений. Фотокорреспонденту провели операцию, сейчас он восстанавливается.