На окраине Черновцов грибники нашли тело мужчины с простреленной головой

В Черновцах правоохранители выясняют обстоятельства смерти и устанавливают личность мужчины, тело которого с простреленной головой нашли местные жители вчера, 27 сентября, на окраине города.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, вчера в полицию поступило сообщение о том, что группа людей, которая собирала грибы, нашла в лесополосе мужчину без признаков жизни.

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На место находки выехала следственно-оперативная группа Садгорского отделения полиции. Правоохранители обнаружили у погибшего огнестрельное ранение головы. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Также недалеко полицейские нашли сумку с документами, охотничьим ножом, двумя мобильными телефонами и патронами разного калибра.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство. В настоящее время работники полиции принимают меры, чтобы подтвердить личность мужчины, установить причины и обстоятельства смерти. Правоохранители рассматривают несколько версий гибели, одна из которых - самоубийство.