На Ривнещине янтарные старатели бросали в полицейских камни: им ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом

На Ривненщине около 150 копателей янтаря оказали сопротивление полицейским и бросали в них камни. Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, инцидент произошел сегодня во второй половине дня в селе Бельская Воля Владимирецкого района.

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Местные лесники ехали на тракторах на территорию заповедника, чтобы ликвидировать последствия размытия грунта и засыпать ямы в местах незаконной добычи янтаря. Путь им преградили около 40 копателей янтаря, заблокировав движение.

Лесники вызвали на помощь полицейских. В селе Бельская Воля дорогу правоохранителям перегородили около 150 местных жителей, которые начали оказывать сопротивление и бросать камни в сторону полицейских. Правоохранители использовали устройства для отстрела резиновых пуль и баллончиков со слезоточивым газом. По состоянию на 17.00 конфликт был исчерпан.

«Предварительно, сообщений о пострадавших не поступало», - отметили в полиции. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.