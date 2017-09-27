Взрывы боеприпасов под Винницей: журналисты показали полностью разрушенный дом в Павловке (видео)

В результате взрывов боеприпасов в Павловке полностью разрушено здание летней пары. Они успели сбежать посреди ночи – без документов и вещей.

Сейчас семья Ковальчуков находится в Козятине, в общежитии, где разместили всех эвакуированных. На заднем дворе разрушенного дома осталась привязанная контуженная собака.

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Единственное, что уцелело в доме внутри, – холодильник. Все перекрытия, балки, мебель, крыша перегорели.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов и пожаре на территории арсенала Министерства обороны возле города Калиновка Винницкой области. Как выяснилось, на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 взорвались снаряды калибра 122 мм и 125 мм, возник пожар.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, травмированы два человека, из зоны возможного поражения было эвакуировано более 30 тысяч человек.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса (диверсия).