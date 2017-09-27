Поджог дома нардепа: Береза рассказал, что не избивал душевнобольного с гранатой

Народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза рассказал, что "практически не говорил" с задержанным его охранниками мужчиной. Тот предположительно сбежал из психиатрической больницы и поджег дом и автомобиль нардепа, пишет 112.ua.

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"Я практически с ним не говорил. Я вернулся в 4 часа, а в 2 он был задержан. Когда я вернулся, охранникам сказал, чтобы вызвали полицию и передали его им. Я еще раз говорю, - я хорошо владею оружием, мне бить не нужно. Если бы я был там, на месте, ситуация развернулась бы, наверное, по-другому. К сожалению, меня тогда не было", - рассказал нардеп в эфире телеканала "112 Украина".

"Довольно интересная ситуация с этим человеком. Он считается сумасшедшим, он в больнице постоянно. В начале июня этот человек пропал и появился только 3-4 дня у моего дома. Последствия действия кинологов, - этот человек находился возле дома, скрывался где-то два дня", - заявил Береза, отметив, что у него остаются вопросы.

Как сообщал УНИАН, якобы душевнобольной человек поджег гостевой дом и автомобиль Березы в Днепропетровской области. Он также угрожал гранатой. По данным СМИ, после задержания он оказался в реанимации в Кривом Роге в тяжелом состоянии со сломанными 4 позвонками и внутричерепной гематомой.