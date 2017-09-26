Мужчина с гранатой поджег дом нардепа Березы и попал в реанимацию (фото)

Первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук говорит, что якобы душевнобольной человек поджег гостевой дом и автомобиль народного депутата от «НФ» Юрия Березы. Об этом Тетерук сказал в комментарии УНИАН.

«Из того, что мне известно, какой-то душевнобольной человек сбежал из больницы, потому что он еще с лета где-то там скрывался. Я не знаю подробностей. Но он поджег гостевой домик, машину Nissan. И его там охранники после этого задержали и передали полиции. А дальше будем ждать сообщения от правоохранительных органов», - отметил Тетерук.

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Ранее издание INSIDER, ссылаясь на источники в местных правоохранительных органах, сообщило, что в дом депутата от "Народного фронта" Березы в селе Чумаки Днепропетровской области пытался проникнуть неизвестный мужчина.

«Согласно официальной информации, 24.09.2017 г. в дежурную часть Пятихатского ОП Желтоводского ОП ГУ НП в Днепропетровской области поступило сообщение, что около часа ночи произошло проникновение с целью поджога на территорию домовладения по адресу: Пятихатский район, с. Чумаки, вул. Шевченко, 1-а (владелец депутат Верховной Рады Береза Ю.Г.).», - говорится в сообщении

INSIDER отмечал, что на месте происшествия задержан мужчина, личность которого устанавливается. Дело в ЕРДР внесена по статье Уголовного кодекса Украины нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Вместе с тем, по информации издания, мужчина 1980 года рождения находится в тяжелом состоянии, у него сломаны 4 позвонка, внутричерепная гематома, что оставляет ему призрачные шансы выжить. Сейчас мужчина в реанимации в Кривом Роге.

Кроме того, источники считают, что травмы мужчине нанес депутат.

Вместе с тем вчера, 25 сентября на сайте Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области было размещено сообщение о задержании мужчины, который поджег дом и автомобиль.

«23 сентября 2017 года около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области. А чуть позже автомобиль Nissan, припаркованный на берегу реки Саксагань. Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь быстро локализовали пожар и вызвали полицию. За совершение преступления был задержан житель г. Кривой Рог 1980 года рождения», - сказано .

Следователи Пятихатского ОП открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.