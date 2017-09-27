В Днепре мужчина нашел в канализационном колодце арсенал оружия

В Днепре вчера, 26 сентября, местный житель нашел в канализационном колодце по ул. Академика Лазаряна арсенал оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Прибывшие на место полицейские изъяли из колодца пакет, в котором были гранатомет, 4 гранаты с запалами, 2 револьвера, глушитель и 92 патрона.

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Опасные предметы были направлены на экспертное исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.